مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي في باحاته (فيديوهات)

اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء باحات الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية مرددين هتافات تدعو للاقتحام الجماعي للمسجد، في ذكرى استقلال إسرائيل الـ76.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا العلم الإسرائيلي عند قبة الصخرة.

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أول عملية رفع لعلم الاحتلال مع النشيد الوطني (هاتيكفا) داخل #المسجد_الأقصى المبارك بإشراف شرطة الاحتلال التي تقول للمستوطنين (عيد سعيد)..!



وتعليق علم الاحتلال على باب المغاربة بالمسجد الأقصى المبارك، والمستوطنون ينتظرون خارج الباب للدخول بأعلامهم. pic.twitter.com/NheJ4OTpjC — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) May 14, 2024

وشددت الشرطة إجراءاتها العسكرية، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت منظمات جماعات الهيكل المتطرفة، دعت منذ أيام لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته.

ويصادف "يوم الاستقلال" المذكور الـ14 من شهر مايو ويحتفل فيه الإسرائيليون منذ العام 1948، بعد أن تلا رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل والتي يطلق عليها أيضا اسم "وثيقة الاستقلال"، ووقع عليها برلمانيو البلاد آنذاك.

في تحدٍ صارخ للأمة ولشعبنا الفلسطيني.. مستوطنون يرفعون علم الاحتلال عقب اقتحامهم المسجد الأقصى في ذكرى مل يزعم أنه "عيد الاستقلال" pic.twitter.com/s7EyA9ivtS — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) May 14, 2024

وقررت إسرائيل هذا العام إقامة احتفالات هادئة بدون ألعاب نارية، وسط الحرب المستمرة مع "حماس" في غزة وأزمة الرهائن.

المصدر: RT