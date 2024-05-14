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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي في باحاته (فيديوهات)

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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي في باحاته (فيديوهات)
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اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء باحات الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية مرددين هتافات تدعو للاقتحام الجماعي للمسجد، في ذكرى استقلال إسرائيل الـ76.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا العلم الإسرائيلي عند قبة الصخرة.

وشددت الشرطة إجراءاتها العسكرية، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت منظمات جماعات الهيكل المتطرفة، دعت منذ أيام لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته.

ويصادف "يوم الاستقلال" المذكور الـ14 من شهر مايو ويحتفل فيه الإسرائيليون منذ العام 1948، بعد أن تلا رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل والتي يطلق عليها أيضا اسم "وثيقة الاستقلال"، ووقع عليها برلمانيو البلاد آنذاك.

وقررت إسرائيل هذا العام إقامة احتفالات هادئة بدون ألعاب نارية، وسط الحرب المستمرة مع "حماس" في غزة وأزمة الرهائن.

المصدر: RT

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