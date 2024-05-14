"الأونروا": نحو 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح خلال 9 أيام وشوارع المدينة باتت خالية (صور)

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأن نحو 450 ألف شخص نزحوا قسرا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ صدور أمر الإخلاء الإسرائيلي الأول في السادس من الشهر الجاري.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "المواطنين يواجهون إرهاقا مستمرا، وجوعا، وخوفا، وشوارع مدينة رفح باتت خالية، بينما تواصل العائلات فرارها بحثا عن الأمان".

وأشارت إلى أن "عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات".

وأضافت الوكالة أنه "لا يوجد مكان للذهاب إليه، وأنه لا أمان بدون وقف إطلاق النار".

وأكدت أن "تقييد وصول المساعدات الإنسانية مسألة حياة أو موت بالنسبة للناس في قطاع غزة، الذين يعانون بالفعل جراء القصف المستمر وانعدام الأمن الغذائي".

Empty streets in #Rafah as families continue to flee in search of safety.@UNRWA estimates that nearly 450,000 people have been forcibly displaced from Rafah since 6 May.



People face constant exhaustion, hunger and fear. Nowhere is safe. An immediate #ceasefire is the only hope pic.twitter.com/cwRWL6iF06 — UNRWA (@UNRWA) May 14, 2024

وشددت "الأونروا" على "الحاجة الفورية والعاجلة لممر آمن للمساعدات الإنسانية وللعاملين فيها".

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: RT