تونس.. قرار جديد من النيابة العمومية بخصوص الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس تمديد الاحتفاظ بالإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة 48 ساعة إضافية.

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وأكد المحامي نزار عياد، أنه تم إيقاف منوبه الإعلامي برهان بسيس، على خلفية عدد من مقاطع تسجيل حصص إذاعية وتلفزية، منها التي تعود إلى سنتي 2019 و2020، إضافة إلى تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأضاف المحامي أن النيابة العمومية "اعتبرت ذلك جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته".

وأشار المحامي إلى أن المقصود بالغير في قضية منوبه برهان بسيس، هو رئيس الجمهورية قيس سعيد.

من جهته، أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أمس الأحد، أن الاحتفاظ بالصحفيين هو من أجل جريمة تتعلق بالتشهير وتشويه سمعة.

وأوضح أن النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، قررت الاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة.

المصدر: RT+ وسائل إعلام تونسية