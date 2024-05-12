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إضراب عام للمحامين في تونس بعد توقيف محامية والتحقيق مع صحفيين اثنين

أخبار العالم العربي

إضراب عام للمحامين في تونس بعد توقيف محامية والتحقيق مع صحفيين اثنين
سنية الدهماني
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أعلن محامو تونس إضرابا عاما جهويا بجميع محاكم البلاد الكبرى على خلفية إيقاف المحامية سنية الدهماني.

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الشرطة التونسية تلقي القبض على محامية بسسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للدولة
الشرطة التونسية تلقي القبض على محامية بسسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للدولة

وأمس السبت، ألقت الشرطة التونسية القبض على الدهماني، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضدها، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد والدولة. 

وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلية الخاصة، تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سنية الدهماني بسخرية: "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)" ردّا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس. وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهينا" في حق البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر قضائية بأن أبحاثا جارية حاليا مع الإعلاميين التونسيين برهان بسيس ومراد الزغيدي من قبل إحدى الفرق الأمنية، وذلك بإذن من النيابة العمومية.

المصدر: RT

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