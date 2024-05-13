قتلى وجرحى باستهداف إسرائيلي لمنزلين في غزة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل خمسة مواطنين بينهم طفلة وإصابة آخرين اليوم الإثنين، جراء استهداف طائرات إسرائيلية منزلين في قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" إن "أربعة شهداء بينهم طفلة وصلوا للمستشفى الكويتي، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مصلح في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية إن "مواطنة استشهدت، وأصيب 10 آخرين، فجر الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وأضافت المصادر أن "عددا من المواطنين أصيبوا في قصف مدفعي للاحتلال استهدف مناطق مختلفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل في بلوك 2، وبلوك 4، في المخيم".

وتوغلت آليات الجيش الإسرائيلي إلى وسط مخيم جباليا، مع إطلاق النار بكثافة على مراكز إيواء في المخيم، وأجبرت القوات الإسرائيلية مئات الفلسطينيين على مغادرة مراكز إيواء في المخيم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: "وفا"+"شهاب"