محمود عباس تعليقا على قرار "العضوية الكاملة": إجماع دولي على عزل الاحتلال الاسرائيلي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن دولة فلسطين ستواصل مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة بعد تصويت أغلبية الجمعية العامة لصالح قرار اعتماد فلسطين عضوا كاملا.

وقال عباس في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القرار "يعبر عن الإجماع الدولي على عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية".

وأكد أن "هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأكد الرئيس، أن "هذا القرار الأممي سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي لإعادة التصويت على العضوية الكاملة"، داعيا الإدارة الأميركية إلى "التراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال" الإسرائيلي والامتناع عن استخدام الفيتو.

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وقال "تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.

وشن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوما كبيرا على الأمم المتحدة بعد إصدار الجمعية العامة القرار.

المصدر: وفا