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إسرائيل تستهدف أحد الأبنية في ريف دمشق الليلة الماضية

أخبار العالم العربي

إسرائيل تستهدف أحد الأبنية في ريف دمشق الليلة الماضية
نوفوستي
آثار الحرب التي شهدتها مناطق في ريف العاصمة دمشق - سوريا
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أفاد مصدر عسكري سوري بتصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ أطلقتها إسرائيل من اتجاه الجولان السوري المحتل وإسقاط بعضها، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأضاف المصدر: "حوالي الساعة 03:20 فجر اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية".

وفي الخامس من مايو الجاري نقلت مراسلة RT عن مصدر عسكري سوري في تل الحارة بمدينة درعا جنوبي سوريا تعرض بعض مناطق المحافظة لقصف إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه جنوب الجولان المحتل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن صاروخين أطلقا من سوريا وسقطا في منطقة مفتوحة في الجولان من دون وقوع إصابات.

المصدر: سانا + وسائل إعلام عبرية

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