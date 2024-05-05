مراسلة RT نقلا عن مصادر في الجيش السوري: سماع دوي ضربات مدفعية إسرائيلية استهدفت مناطق في ريف درعا

أكدت مصادر في الجيش السوري موجودة بتل الحارة بدرعا جنوب سوريا، فجر يوم الاثنين سماع قصف مدفعي إسرائيلي وليس ضربات جوية.

وذكرت مراسلة RT نقلا عن المصدر العسكري أن القصف المدفعي استهدف مناطق محيطة بهم.

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وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد هناك معلومات مؤكدة عن المواقع والأهداف التي تم ضربها.

ووفق المصادر فإن الاستهدافات تتم بشكل متكرر وفي أغلب الأحيان لمناطق مفتوحة إذا ما تم إطلاق قذيفة من الحدود السورية الجنوبية أو اشتباه إسرائيل بتحركات معينة.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط تل الجابية وتل الجموع في ريف درعا الغربي.

ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية أو غيرها في القصف من الجهتين.

وجاء القصف المدفعي الإسرائيلي ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه جنوب الجولان المحتل، وفق ما ذكرته قناة "14" العبرية.

المصدر: RT + وسائل إعلام