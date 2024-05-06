حزب الله يعلن تنفيذ 3 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي

أصدر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني بيانا فجر الثلاثاء كشف من خلاله العمليات التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الاثنين 6 مايو.

وقال الإعلام الحربي لـ"حزب الله" إن المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الاثنين 6 مايو 2024 وفقا للآتي:

- القطاع الشرقي:

- الساعة 09.00: استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداء إسرائيلي طال منطقة البقاع.

- الساعة 11.30: هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعا لجنود إسرائيليين جنوبي مستوطنة ‏المطلة وإصابة نقاط استقرارهم وتدمير آلياتهم وإعطابها وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفه.‏

- القطاع الغربي:

- الساعة 12.05: استهداف التجهيزات الفنية في موقع حدب يارين بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة.

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وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قد أفادت الاثنين بإصابة 3 لبنانيين بغارة جوية إسرائيلية استهدفت فجرا بلدة السفري في بعلبك شرق لبنان.

وذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي المعادي شن غارة حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم على معمل في بلدة السفري، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى مدنيين وتدمير المبنى المستهدف".

بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت خلال الليل مجمعا لحزب الله في منطقة السفري بالقرب من بعلبك.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ 8 أكتوبر ويقول الأمين العام للحزب إن جبهة جنوب لبنان هي جبهة مساندة لغزة، كما أكد حزب الله مرارا أن وقف إطلاق النار في غزة وحده ينهي هجماته على إسرائيل.

واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة، حيث صعد حزب الله هجماته على شمال إسرائيل فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات في العمق في اللبناني.

المصدر: RT