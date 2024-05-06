"لم تغتصب".. كشف تفاصيل جريمة مقتل شابة تعمل في أحد الفنادق في بيروت (صور)

كشفت تحقيقات السلطات اللبنانية عن تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة قتل شابة تعمل في أحد الفنادق في منطقة الروشة في العاصمة بيروت، إذ نفت تعرضها لفعل الاغتصاب وفق التقرير الشرعي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن تقرير الطبيب الشرعي أكد عدم وجود أي شبهة اغتصاب بجثة الضحية، وأن أسباب الوفاة جاءت بسبب ضربات على الرأس.

وأفادت صحيفة "النهار" بأنه لن يتم الاكتفاء بالفحص النظري، وسيتم انتظار نتائج الحمض النووي والتحاليل للخروج بتقرير نهائي عن الجريمة خلال اليومين المقبلين.

وحسب قناة "الجديد" كشفت مصادر أمنية أن الجاني يدعى خلف برغش (سوري الجنسية) وهو عامل نظافة كان يعمل في ذات الفندق مع زينب قبل عام، لكنه عاد للفندق مجددا منذ أشهر.

#زينب_معتوق والدها متوفي منذ عدة سنوات، وهي وحيدة

امها ...وامها مريضة واضطرت للعمل لتعيل امها وتشتري لها الدواء



كم هي قاسية هذه الحياة !!! pic.twitter.com/FTftE4GUst — *𝗔𝗯𝗼 𝗥𝗶𝗮𝗱 | الرابع عشر (@AboXiv) May 5, 2024

ويوم الجريمة، بحسب المصادر، التحقت الضحية (33 عاما) بعملها في الساعة 8 صباحا وقد حدثت مشادة حادة بينها وبين الجاني في بهو الفندق، قبل أن يتبعها إلى غرفة للخدمات حيث تعرضت لضرب مبرح، مما أدى إلى وفاتها نتيجة نزيف داخلي في الرأس جراء إحدى ضربتين حادتين تعرضت لهما على يد الجاني.

في وحوش بشرية عم تتنقل بيناتنا وبين ولادنا لازم عيونا تكون مفتحة ولازم دولتنا توعا وتحمي شعبا!

طفح الكيل!#زينب_معتوقpic.twitter.com/w4PzX4M8Wo — Jossy.H.KH🇱🇧🇫🇷 (@JossyHannaKh) May 5, 2024

وقد وجدت الضحية حية في المخزن بحالة صعبة، إلا أنها فارقت الحياة بعد نقلها إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.

ولاذ المتهم بالفرار بعد الكشف عن هويته وتعميم اسمه، كما داهمت قوى الأمن العام شقة يقطنها في منطقة الأوزاعي.

آخر التحقيقات في قضية المغدورة #زينب_معتوق أكدت أن الجاني هو السوري خلاف برغش الذي عرفت زينب معلومات تدينه إذ كان يضع كاميرات سرية لتصوير نزيلات الفندق حيث كان يعمل فقتلها انتقاما

الجاني كان موقوفاً بقضية آداب عام 2020، إذ انه كان يعمد الى تصوير زميلاته عبر الهاتف المحمول.

يبقى… pic.twitter.com/eK9ZZoP9el — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) May 5, 2024

وذكر أفراد من عائلة الفتاة الضحية أنها اكتشفت اختراق الجاني خصوصية النزلاء باستخدام هاتفه للتجسس عليهم، وأن ذلك قد يكون سبب اعتدائه عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المشتبه به كان موقوفا لدى فصيلة الشويفات في قضية آداب في العام 2020 بتهمة تصوير زميلاته بواسطة هاتفه الخاص.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية