 
مباشر

"لم تغتصب".. كشف تفاصيل جريمة مقتل شابة تعمل في أحد الفنادق في بيروت (صور)

مجتمع

Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhhw

كشفت تحقيقات السلطات اللبنانية عن تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة قتل شابة تعمل في أحد الفنادق في منطقة الروشة في العاصمة بيروت، إذ نفت تعرضها لفعل الاغتصاب وفق التقرير الشرعي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن تقرير الطبيب الشرعي أكد عدم وجود أي شبهة اغتصاب بجثة الضحية، وأن أسباب الوفاة جاءت بسبب ضربات على الرأس.

وأفادت صحيفة "النهار" بأنه لن يتم الاكتفاء بالفحص النظري، وسيتم انتظار نتائج الحمض النووي والتحاليل للخروج بتقرير نهائي عن الجريمة خلال اليومين المقبلين.

وحسب قناة "الجديد" كشفت مصادر أمنية أن الجاني يدعى خلف برغش (سوري الجنسية) وهو عامل نظافة كان يعمل في ذات الفندق مع زينب قبل عام، لكنه عاد للفندق مجددا منذ أشهر.

ويوم الجريمة، بحسب المصادر، التحقت الضحية (33 عاما) بعملها في الساعة 8 صباحا وقد حدثت مشادة حادة بينها وبين الجاني في بهو الفندق، قبل أن يتبعها إلى غرفة للخدمات حيث تعرضت لضرب مبرح، مما أدى إلى وفاتها نتيجة نزيف داخلي في الرأس جراء إحدى ضربتين حادتين تعرضت لهما على يد الجاني.

وقد وجدت الضحية حية في المخزن بحالة صعبة، إلا أنها فارقت الحياة بعد نقلها إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.

ولاذ المتهم بالفرار بعد الكشف عن هويته وتعميم اسمه، كما داهمت قوى الأمن العام شقة يقطنها في منطقة الأوزاعي.

وذكر أفراد من عائلة الفتاة الضحية أنها اكتشفت اختراق الجاني خصوصية النزلاء باستخدام هاتفه للتجسس عليهم، وأن ذلك قد يكون سبب اعتدائه عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المشتبه به كان موقوفا لدى فصيلة الشويفات في قضية آداب في العام 2020 بتهمة تصوير زميلاته بواسطة هاتفه الخاص.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا