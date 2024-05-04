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جريمة تهز لبنان.. مقتل شابة بعد اغتصابها في فندق ببيروت

مجتمع

جريمة تهز لبنان.. مقتل شابة بعد اغتصابها في فندق ببيروت
AP
عناصر من قوات الأمن في لبنان - أرشيف -
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قالت مراسلة RT إن وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن جريمة مروعة هزت لبنان ضحيتها فتاة من مواليد العام 1990.

وفي التفاصيل ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عاملا في فندق ذي نيو فيرساي في بيروت منطقة الروشة اعتدى على شابة لبنانية من مواليد العام 1990 تعمل معه في الفندق.

وأشارت إن العامل اغتصبها وعنفها وألقاها في مخزن الفندق.

وقالت إنه تم نقلها إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحالة حرجة جدا حيث فارقت الحياة.

وأكدت أن قوى الأمن فتحت تحقيقا في الحادث وهي تلاحق المتهم للقبض عليه بعد تواريه عن الأنظار، موضحة أنه وبناء على إشارة القضاء تم تسليم التحقيق إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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