نائب مصري يوضح تصريحاته بخصوص علاقة "اتحاد قبائل سيناء" بالقوات المسلحة (فيديو)

رد الإعلامي والنائب المصري مصطفى بكري على تساؤلات حول تصريحه الأخير عن علاقة "اتحاد القبائل العربية" بالقوات المسلحة المصرية.

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وقال خلال لقاء مع برنامج "في المساء مع قصواء" عبر شاشة "CBC" مساء السبت، "أنا كنت بتكلم عن اتحاد قبائل سيناء وقلت إن اتحاد قبائل سيناء كان يواجه الإرهاب وهذا الاتحاد "أعتبره" فصيل من فصائل القوات المسلحة، أي بمعنى أنه ليس فصيلا".

وأضاف "مسألة "أعتبره" بمعنى أن هذا الاتحاد كان يمارس دور في مواجهة الإرهاب خلف قيادة القوات المسلحة".

وطالب بكري بعرض الفيديو على الهواء دون بتر أجزاء من تصريحاته.

وبعد عرضه تابع حديثه قائلا: "أنا قلت "أعتبره" ولم أنسب الكلام لاتحاد القبائل العربية كما هو واضح في الفيديو ونسبت الكلام لاتحاد قبائل سيناء الذي كان له دوره جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة".

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وشدد على أن حديثه لم يقصد به اتحاد القبائل العربية الذي تم تدشينه مؤخرا، مؤكدا أن هذا الاتحاد مدني ولا علاقة له بالقوات المسلحة.

وأردف قائلا: "قلت عندما يقف الشعب وراء قواته المسلحة تعبروه ميليشيا؟! إذن لم يكن الحديث مقصودا به اتحاد القبائل العربية الذي دشن أول أمس، هذا ليس اتحاد فصيل من فصائل القوات المسلحة هذا الاتحاد مدني ولا علاقة له بالأمر".

وأكد أن جميع ما قاله كان يتعلق باتحاد قبائل سيناء، لافتا إلى أن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي قاموا ببتر كلمة "سيناء" من تصريحاته وعرضوا الجزء الآخر فقط الذي يؤكد أن الكلام عن أن الشعب يقف خلف قواته المسلحة.

وواصل حديثه: "دي لعبة بتتلعب أمر طبيعي، أنا أعرف تماما ماذا أقول وبقول إن اتحاد قبائل سيناء كان يتعاون مع القوات المسلحة و"اعتبره" يا سيدي فصيل من فصائل القوات المسلحة، ثم أردفت بعد ذلك الشعب واقف خلف قواته المسلحة".

المصدر: موقع "الشروق" المصري