مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية فصيل من الجيش المصري

قال النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن القبائل العربية تعتبر جزءا أصيلا من النسيج المصري وفصيلا من فصائل الجيش المصري، مشيرا إلى أن اتحاد القبائل كيان مصري موجود منذ سنوات.

وخلال تقديم برنامجه التلفزيوني "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، قال بكري إن القبائل العربية تتواجد في المناطق الحدودية بشكل أساسي، مؤكدا أن القبائل العربية لعبت دورا بارزا في دعم الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب.

وأفاد بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة وملموسة لحماية الأمن القومي وتمتد هذه الجهود في كافة الاتجاهات والأصعدة، مشددا على أن مصر جزء أصيل من الأمة العربية.

وأكد أن اتحاد القبائل العربية أصبح ضرورة ومطلبا شعبيا كبيرا، وجاء هذا المطلب لمواجهة محاولة تهجير الفلسطينيين لسيناء، خاصة بعد محاولات الكيان الصهيوني للضغط على الفلسطينيين للنزوح لسيناء.

المصدر: "صدى البلد"