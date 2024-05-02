الإعلام العبري يكشف عن انتشار غير عادي للجيش المصري على حدود غزة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن النظام الأمني في إسرائيل لاحظ انتشارا غير عادي للجيش المصري على حدود قطاع غزة.

وقال دورون كادوش، مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "السبب وراء هذا الانتشار العسكري المصري على حدود غزة هو الخوف من حدوث اختراق جماعي للحدود من قبل النازحين من غزة، والذين قد يشملون أيضا مسلحين إذا هاجمت إسرائيل مدينة رفح ".

وفي السياق نفسه، كشف راديو jdn الإسرائيلي، أن الجيش المصري يعمل في مناطق لم ينشط فيها في السنوات الأخيرة وهي المناطق التي كانت تشهد تواجدا لقوات الشرطة المصرية المدنية في المنطقة الحدودية، وأن الجيش المصري نشر تشكيلة واسعة من الآليات وناقلات الجند المدرعة والدبابات".

وقال مسؤولون عسكريون إن الجيش الإسرائيلي يستعد أيضا لسيناريو أسوأ وهو "العجلات المشتعلة" على غرار هجوم عام 2012 عندما اخترق مسلحون من رفح الحدود إلى سيناء وسرقوا ناقلة جند مصرية وتسللوا بها إلى إسرائيل.

المصدر: إذاعة jdn الإسرائيلية