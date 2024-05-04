مراسلنا: مقتل 8 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال غزة

أفاد مراسلنا اليوم السبت، بمقتل 8 فلسطينيين على الأقل وفقدان آخرين تحت الأنقاض في غارات إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الحوراني في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

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وأكد مراسلنا أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف المناطق الجنوبية الشرقية والغربية لمدينة غزة، شمال قطاع غزة.

وأفاد المراسل بمقتل طفلين في قصف مسيرة إسرائيلية حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في النصيرات.

إلى ذلك، أعلنت "قوات الشهيد عمر القاسم" إطلاق عدد من قذائف الهاون على محور نتساريم لتجمع آليات الجيش الإسرائيلي.

وفي رفح، جنوب قطاع غزة، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة شرق المدينة، وأفيد بمقتل 3 فلسطينيين وجرح آخرين في قصف استهدف أحد المنازل.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 34,654 قتيلا و77,908 مصابين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT