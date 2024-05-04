صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 34654 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34654 قتيلا، و77908 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و41 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتابع: "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 34654 شهيدا و77908 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية ونزوح أكثر من 85% من سكان القطاع.

المصدر: RT