الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن آخر مستجدات واقعة التسمم في الرياض

قالت وزارة الصحة السعودية، إنها لم تسجل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الـ5 الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخرا بالرياض، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن 50 شخصا من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "الوشيجي"، مضيفة أن "43 حالة تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة"، و11 حالة منومة بالأجنحة، و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، إضافة لحالة وفاة واحدة".

وأكدت أن الحالات المرصودة البالغ عددها 75 حالة، "منها 69 مواطنا و6 مقيمين".

وأشارت إلى أن هذه الحالات جميعها "ارتبطت بتفشي تسمم غذائي، يعود لمصدر واحد"، لافتة النظر إلى أن "تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة أثمر السيطرة على التفشي".

وأردفت وزارة الصحة أنها "تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل".

ودعت إلى "ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والمعلومات الخاطئة".

وكانت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض، كشفت في وقت سابق، تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي التي تحدثت عنها وزارة الصحة، وقررت إغلاق معمل المنشأة المسؤولة عن الواقعة.

وقالت أمانة المنطقة في بيان "أغلقت الفرق الميدانية للرقابة الصحية فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فرق الأمانة العمليات بالتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة".

المصدر: "واس"