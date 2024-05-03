أمطار غزيرة وسيول تغرق سوقا وتجرف بيوتا وسط العراق (فيديوهات)

اجتاحت مياه الأمطار والسيول التي شهدتها مناطق شرق العراق، فجر اليوم الجمعة، الأسواق والمستشفيات في محافظة واسط، حيث تعرضت البلاد لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، ارتفاع مناسيب المياه بين نصف متر إلى متر، جراء الأمطار الغزيرة، في سوق ناحية الشيخ سعد بمحافظة واسط.

وتسببت السيول أيضا بنفوق العديد من الأغنام وهدم بعض المنازل الطينية في بعض قرى ناحية قره تبة في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى هطول أمطار رعدية واستقرارا بدرجات الحرارة.

اسواق محافظة واسط ومستشفى الزهراء في محافظة واسط بالاضافة الى مطار البصرة وبعض القرى في ديالى جميعها تعاني بسبب الامطار pic.twitter.com/Hza0Nxe9eE — 🇮🇶 Ibra (@Ibra99337840) May 3, 2024

وذكرت الهيئة في بيان أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا إلى غائم جزئي ويكون غائما في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

كثافة الأمطار في ناحية قرة تبة في محافظة ديالى تسببت بسقوط العديد من البيوت pic.twitter.com/g9cTU4361N — mimory44 (@mimo778mm) May 3, 2024

الأن امطار بغزارة تسقط في محافظه ديالى مع حبات البرد( الحالوب )

امطار خير وبركة على البلاد والعباد pic.twitter.com/Olj3mPV7JP — حسين الموسوي (@hussynalmusawi) May 2, 2024

انهيار مباني كثيرة في ناحية قرة تبة في محافظة ديالى pic.twitter.com/QZQrnOmpuT — mimory44 (@mimo778mm) May 3, 2024

المصدر: RT