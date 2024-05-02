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السلطات السعودية والإماراتية تتخذ إجراءات عاجلة بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)

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السلطات السعودية والإماراتية تتخذ إجراءات عاجلة بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)
Globallookpress
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اتخذت السلطات السعودية والإماراتية إجراءات عاجلة بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة لعدة أيام في عدة مناطق في الخليج.

وأكدت الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.

وأوصت وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كل ضمن اختصاصه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.

كما أوصت بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض، على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.

كما قررت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية.

بينما توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير.

وأمرت السلطات السعودية بإغلاق المدارس في عدة مناطق في المملكة بعد أن غمرت مياه السيول عددا كبيرا من الطرق.

وحذر المركز الوطني السعودي من "أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية" في هذه المناطق.

 

 

المصدر: وام + واس

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