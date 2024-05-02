السلطات السعودية والإماراتية تتخذ إجراءات عاجلة بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)
اتخذت السلطات السعودية والإماراتية إجراءات عاجلة بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة لعدة أيام في عدة مناطق في الخليج.
وأكدت الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.
الان أمطار غزيرة على دبي،الإمارات⛈️ تتابع مميز للحالات الممطرة على معظم المنطقة. pic.twitter.com/z0HnhKH5pp— لقطات واكثر (@T9pT3N) May 2, 2024
وأوصت وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كل ضمن اختصاصه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.
شاهد— TRNDNEWS (@pinkrose_2811) May 2, 2024
أمطار غزيرة الآن تهطل على مدينة الشارقة.
اللهم اجعله صيباً نافعاً. 🌧️🌧️
#الإمارات#الشارقة#منخفض_الغدير
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كما أوصت بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض، على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.
#أمطار#الشارقة— أمطار الامارات (@uae_rain) May 2, 2024
2-5-2024 pic.twitter.com/sD4FHjo6uh
كما قررت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية.
الله يحفظ المملكة العربية #السعودية وأهلها يارب العالمين.. #اخدود_الاكارم#اخدود_الإكرام#المغدوره_سلمى#امطار_الخير#عمان_مستعدةpic.twitter.com/1AOPwIP8yE— Zainab (@Zainab56khalid) May 2, 2024
بينما توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير.
غير عادي.. كثافة الأمطار المصحوبة بالبَرد الأبيض تحول صحراء الطائف السعودية إلى اشبه بالخيال.— فضولي (@AlwRkt) May 2, 2024
وهطلت أمطار كثيفة وغير عادية على الجزيرة العربية المعروفة بالجفاف.#أبرز_مباريات_اليوم |#الدوري_الاوروبي | #كأس_آسيا_تحت23سنة | #الدوري_الإنجليزي_الممتازpic.twitter.com/ce0jqYmv5a
وأمرت السلطات السعودية بإغلاق المدارس في عدة مناطق في المملكة بعد أن غمرت مياه السيول عددا كبيرا من الطرق.
امطار تاريخيه على #المملكة_العربية__السعوديةpic.twitter.com/3wO5yHauYc— 𝑳𝑨𝑻𝑰𝑭 (@latifmughaseeb) May 2, 2024
وحذر المركز الوطني السعودي من "أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية" في هذه المناطق.
المصدر: وام + واس