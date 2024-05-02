لدعمها صندوق "الأونروا".. المفوض العام للوكالة يشكر الجزائر

أثنى المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، على موقف الجزائر نظير مساهمتها ودعمها لصندوق الوكالة بمبلغ 15 مليون دولار لفائدة فلسطين.

وشكر لازاريني الجزائر من خلال تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس" كتب فيها: "يسعدني أن أرى كل هذا الدعم الممتاز للأونروا ولعملنا بما في ذلك في غزة على مدى الأشهر الماضية ووسط التهديدات الوجودية للوكالة، تقدمت عدة دول لمساعدتنا".

وأضاف: "هذا الأسبوع تقدمت الجزائر بمساهمة سخية للغاية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي، هذه الجهود تسمح لنا بمواصلة وحماية الفلسطينيين والوفاء بتفويضنا" وختم المفوض العام للوكالة التغريدة بكلمة "شكرا".

Overwhelming to see all this excellent support to @UNRWA and our work including in #Gaza

Over the past months and amid existential threats to the Agency, several countries have stepped forward.



This week it’s #Algeria with a very generous contribution of 15 million US$

These… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 1, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، عزمها على تقديم مساهمة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بقرار من الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وشنت إسرائيل حملة ضد وكالة "الأونروا" ساعية إلى تفكيكها واستبدالها بهيئات بديلة، بعد اتهام 12 موظفا من الوكالة، بالمشاركة في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل.

وتعتبر الأونروا أكبر منظمة مساعدات في غزة على الإطلاق، حيث كان يعمل لديها 13 ألف موظف في وقت اندلاع الحرب، 3000 منهم ما زالوا يقومون بعملهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، تعد الوكالة جهة توظيف رئيسية في غزة، حيث توفر التعليم والخدمات الطبية الأساسية في ظل انهيار الرعاية الصحية في القطاع.

المصدر: RT