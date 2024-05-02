الجيش الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية (فيديوهات)

شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية.

وأفاد مصدر أمني بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية حوسان في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، واعتقلت 3 مواطنين فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن القوات اقتحمت مخيمي عايدة والعزة وداهمت منزلا دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله فجر اليوم الخميس، واعتلى الجنود الإسرائيليون أسطح عدد من المنازل، واعتقل شابين، خلال اقتحام منزليهما.

وأضافت المصادر، أن "جنود الاحتلال قاموا خلال اقتحام المخيم بتحطيم عدد من المركبات، كما دارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص وقنابل صوت والغاز السام".

كما أوضحت مصادر محلية، أن عددا من المركبات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية، وداهمت عددا من أحيائها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

واقتحم الجيش الاسرائيلي بعدد كبير من آلياته العسكرية مدينة الخليل من مدخلها الجنوبي، واعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان بعد اقتحام منازلهم في بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة فجر اليوم.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، بلدة عرابة وقرية فحمة، جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر أمنية بأن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشنت حملة تفتيش واسعة، وطاردت الشبان والمركبات، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية قرية فحمة وداهمت أحياءها ونصبت الكمائن فيها.

ونصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي الرابط بين بلدتي يعبد وعرابة، جنوب جنين.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، بالتزامن مع قصفها لقطاع غزة.

المصدر: RT+"وفا"