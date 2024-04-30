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رموه من سطح بناية في الظاهرية.. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل (فيديو)

أخبار العالم العربي

رموه من سطح بناية في الظاهرية.. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل (فيديو)
حسن ربحي منسية
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قتل شاب فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء بعد ملاحقته من قوات الجيش الإسرائيلي والاعتداء عليه ورميه من أعلى عمارة في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل حسن ربحي منسية، بعد مطاردته خلال توجهه إلى عمله، ثم اعتقاله والاعتداء عليه.

وحسب والد القتيل، اعترضت قوات الجيش الإسرائيلي سيارة كان تقل نجله مع مجموعة شبان، في حي بطن الأقرع ببلدة الظاهرية، وطاردته داخل إحدى البنايات، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ألقته من على سطح البناية التي كان متواجد فيها، ما تسبب بمقتله.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، بالتزامن مع قصفها لقطاع غزة.

المصدر: وكالات

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