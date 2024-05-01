مصر تجري مشاورات لحسم بعض النقاط الخلافية للوصول إلى الهدنة في غزة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن جهود الوصول إلى اتفاق الهدنة في غزة مستمرة وسط أجواء إيجابية، لافتا إلى أن القاهرة تجري مشاورات مع كل الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية.

وقال المصدر المصري في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية" إن "استمرار جهود الوصول إلى اتفاق للهدنة وسط أجواء إيجابية"، مضيفا: "مصر تجري مشاورات مع كافة الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين".

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، السبت الماضي، تسلمها الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلم للوسطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، مشيرة إلى أنها "ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

وكانت مصر، قد أرسلت وفدا إلى إسرائيل، الجمعة الماضية، لاستئناف المفاوضات المتوقفة، وسط احتدام القتال في قطاع غزة. ويحاول الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في قطاع غزة بعد الاتفاق الأول الذي استمر لأسبوع نهاية نوفمبر الماضي.

المصدر: "سبوتنيك"