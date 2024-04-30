مصر.. وزارة الصحة تعلق على التقارير حول تسبب لقاح ضد فيروس كورونا بجلطات دموية

علقت وزارة الصحة المصرية على التقارير الأخيرة حول أن اللقاح ضد فيروس كورونا قد يسبب آثارا جانبية نادرة بما فيها جلطات الدم وانخفاض كمية الصفائح الدموية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار أن الحديث حول حالات الجلطات المرتبطة باللقاحات المضادة لفيروس يجب أن يتم بناء على الأدلة العلمية المتاحة.

وأكد عبد الغفار أن فوائد اللقاح تفوق بكثير المخاطر المحتملة، وأن تلقي اللقاحات لا يزال أمرا مهمًا وضروريا للحد من انتشار الفيروس وتفادي الإصابة بأعراضه الخطيرة، بما في ذلك خطر الجلطات.

وبين المتحدث نفسه أن معدل حدوث الجلطات كنتيجة لتلقي اللقاح يكاد يكون مماثلا لمعدل الجلطات بعد الإصابة بالفيروس، وأنه لم تظهر أي دلائل تثبت زيادة ملحوظة في معدلات الجلطات بعد فترة طويلة من تلقي اللقاح.

ولفت حسام عبد الغفار إلى أن الآثار الجانبية للقاح نادرة جدا، مثل حالات الجلطات، إذ تعتبر ضمن الأعراض المعروفة للقاحات منذ عام 2021 بنسبة تقدر بـ3 حالات لكل مليون شخص، مما يجعلها ظاهرة شديدة الندرة.

وأكد عبد الغفار أن التوصيات الدولية والمؤسسات الصحية الرئيسية، مثل منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية، لم تقدم توصيات بوقف استخدام اللقاحات بسبب مخاوف من حالات الجلطات، نظرا لأن فوائدها تفوق الأضرار المحتملة، مقارنة بخطر الإصابة بفيروس كورونا وتداعياته المحتملة، بما في ذلك زيادة خطر الجلطات بشكل كبير بعد الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن شركة "أسترازينيكا" أقرت لأول مرة بأن لقاحها ضد كورونا الذي يحمل العلامة التجارية Covishield، قد يسبب آثارا جانبية نادرة بما فيها جلطات الدم وانخفاض كمية الصفائح الدموية.

المصدر: "المصري اليوم"