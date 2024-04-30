بعد تصريحات السيسي.. تحركات جديدة بشأن الطلاب في مصر

أفاد موقع "القاهرة 24" بوجود توجيهات رئاسية خلال الفترة الجارية لوزارة التعليم العالي لدراسة الوظائف المطلوبة في سوق العمل المصرية والعربية والأوربية.

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ووفقا لمصادر لموقع "القاهرة 24" يهدف ذلك لربط تلك الوظائف التي يحتاج له السوق في الوقت الجاري وفي المستقبل بطرق التدريس داخل الجامعات فضلا عن عدد الطلاب المقبولين في كل كلية وتخصص وجامعة.

وأضافت المصادر: التوجيهات الرئاسية للوزارة تأتي في ظل وجود أعداد كبيرة من الطلاب يلتحقون كليات معينه مثل كليات التجارة والحقوق والاداب وتخصصات أخري، مؤكدا أنه سيتم وفقا للتوجيهات ووفقا للدراسة الخاصة بمتطلبات واحتياجات سوق العمل من طلاب وخريجين، قائلا: الدراسة التي تجري الان من خلال مشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتعمل في الوقت الجاري علي دراسة السوق وربط ذلك مع الجامعات والكليات وأعداد الطلاب المقبولين داخل كل كلية.

أشارت المصادر، إلى أن الوزارة وفقا للتوجيهات ستقوم بدراسة موقف القبول في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد المختلفة، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بعرض ما توصلت اليه علي المجلس الاعلي للجامعات وعلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيقها في الجامعات، متابعا: هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المصدر: القاهرة 24