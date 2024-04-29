حميدتي: قواتنا ستواصل الدفاع عن نفسها في كافة الجبهات ومستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" إنه أكد للمبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة أن "قواته ستواصل الدفاع عن نفسها في كافة الجبهات".

وأضاف حميدتي، في بيان، أنه "بحث مع لعمامرة الأوضاع في ولاية شمال دارفور والقصف الجوي "المتعمد" للجيش السوداني".

وشدد قائد قوات الدعم السريع، على استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لتسهيل وصول المساعدات لجميع أنحاء البلاد".

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في ظل مؤشرات على هجوم وشيك على المدينة الوحيدة التي ما زالت خارج سيطرتها في الإقليم المضطرب.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في ختام زيارته إلى السودان أن "مجلس السيادة السوداني" هو السلطة الشرعية التي تمثل الشعب السوداني وجمهوريته"، وجاء تصريح بوغدانوف خلال اللقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان.

والأسبوع الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي، إن 90% ممن يواجهون مستويات حرجة من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلفت الكثير من الضحايا ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: "أخبار السودان"