الجيش الجزائري يعلن القضاء على "أبو ضحى" (صور)

أعلن الجيش الجزائري يوم الأحد تصفية مسلح بمدينة الشلف شمال غرب البلاد، واسترجاع أسلحة وذخيرة كانت بحوزته.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تامولڤة ببلدية وادي الفضة بالقطاع العسكري الشلف بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت يوم أمس 27 أبريل 2024، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على الإرهابي "ب. سمير" المدعو "أبو ضحى" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006".

وزارة الدفاع الجزائرية

وأضاف البيان أن "الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى مخزنين (02) وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى".

وزارة الدفاع الجزائرية





وتابع البيان أن "هذه العملية التي لا تزال متواصلة تأتي لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم".

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية