مصدر مصري ينفي لـRT الأنباء عن لقاءات بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين

نفى مصدر مصري رفيع المستوى لـRT ما تم تداوله عن لقاءات مقررة بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين، مؤكدا أن الاتصالات تقتصر على بحث التهدئة، وتجريها الوفود الأمنية فقط.

وأفاد المصدر بأن مصر حذرت من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح، مبينا أن الاتصالات المصرية تتم مع كافة الأطراف وهدفها الوصول لهدنة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وكان 3 مسؤولين إسرائيليين قالوا لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن اجتماعا سريا جرى الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، لمناقشة عملية عسكرية محتملة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب الموقع، جمع اللقاء بين مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس أركان الجيش المصري أسامة عسكر.

وناقش الاثنان مع المسؤولين المصريين، وفق "عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، ووقف مؤقت لإطلاق النار".

المصدر: RT