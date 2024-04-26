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تشكل بحيرات في مناطق دبي تظهرها صور الأقمار الصناعية (صور)

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تشكل بحيرات في مناطق دبي تظهرها صور الأقمار الصناعية (صور)
Globallookpress
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أظهرت صور الأقمار الصناعية تشكل بحيرات في مدينة دبي بعد أن شهدت في الأيام الأخيرة هطولات مطرية غير مسبوقة منذ عقود غمرت مناطق واسعة.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على موقعها الإلكتروني أن عاصفة بطيئة الحركة ضربت الإمارات وأسقطت أمطارا تعادل أكثر من معدل عام على بعض المدن. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مباغتة في الأجزاء الشرقية من البلاد، مما أدى إلى غمر الطرق وتعطيل وسائل النقل.

تشكل بحيرات في مناطق دبي تظهرها صور الأقمار الصناعية (صور)
وكالة ناسا
صورة فضائية لمدينة دبي يوم 13 أبريل 2024

وقال مايكل مان، عالم المناخ في جامعة بنسلفانيا، لوكالة "أسوشيتد برس" إن 3 أنظمة للضغط المنخفض شكلت قطارا من العواصف يتحرك ببطء على طول التيار النفاث، وهو مجرى الهواء الذي يحرك أنظمة الطقس باتجاه منطقة الخليج.

تشكل بحيرات في مناطق دبي تظهرها صور الأقمار الصناعية (صور)
وكالة ناسا
آثار العاصفة التي ضربت الإمارات وأسقطت أمطارا غزيرة - 19 أبريل 2024

وتسبب الضغط المنخفض القوي في جولات متعددة من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة على الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد.

وأظهرت الصور التي التقطها القمر الصناعي "لاندسات 9"، عندما مر فوق المنطقة للمرة الأولى منذ العواصف، أن بعض المناطق ظلت مغمورة بالمياه يوم 19 أبريل الجاري.

وتظهر الصور التي تم التقاطها في ذلك اليوم باستخدام القمر الصناعيOLI-2 ، الفيضانات في منطقة جبل علي، على بعد 35 كيلومترا جنوب غرب دبي.

المصدر: ناسا

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