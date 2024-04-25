تحركات في مصر بعد نجاح زراعة البن لأول مرة بعد محاولات استمرت 40 عاما

تقدم محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب المصري أمين حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحيرة بطلب إحاطة للنواب، حول خطة التوسع في زراعة المحاصيل التي يتم استيرادها مثل البن والشاي.

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وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن الأيام الماضية شهدت الإعلان عن نجاح الباحثين في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في تحقيق نتائج إيجابية جديدة في زراعة أشجار البن بالأراضي المكشوفة، وتحقيق إنتاجية جيدة من الفدان الواحد، في خطوة أولية لزيادة المنزرع من مساحات البن الذي تستورد مصر منه سنويا قرابة الـ70 طنا.

وأكد زين الدين، أن تلك الخطوة هامة للغاية، في ظل ارتفاع أسعار البن عالميا، واعتماد مصر الكلي على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في تقليل الضغط على العملة الصعبة.

وقال عضو مجلس النواب: "أرى أن نجاح تجربة زراعة البن في مصر، خطوة يمكن البناء عليها، والتوسع فيها لتوفير احتياجات البلاد من هذا المحصول، أو جزء منه على الأقل، مما يؤدي إلى توفير العملة الأجنبية بالبلاد".

وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أن الأمر الذي يتطلب وجود خطة واضحة لدى وزارة الزراعة بشأن التوسع في زراعة البن بمصر وغيره من المحاصيل الأخرى مثل الشاي، بعد نجاح تجربة مركز البحوث الزراعية.

وأوضح أن وزارة الزراعة لديها العديد من المراكز البحثية التي يمكن الاستفادة منها في عمل البحوث والدراسات، بشأن زراعة بعض المحاصيل المختلفة.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتقديم أنواع الدعم اللازم لهذه المراكز، لاسيما وأن بها كفاءات كبيرة يمكن الاستفادة منها.

وكانت جريدة "الوطن" المصرية قد نشرت تقريرا عن نجاح زراعة البن لأول مرة في مصر بعد 40 سنة من التجارب.

المصدر : الشروق