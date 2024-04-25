بعد جولة على الكورنيش.. ملك مصر السابق فؤاد الثاني يزور مقهى فاروق بالإسكندرية (صور + فيديو)

قام ملك مصر السابق فؤاد الثاني آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر "أسرة محمد علي"، ونجله الأمير أحمد فؤاد وعدد من أفراد أسرته، بجولة في منطقة بحري في الإسكندرية وتجولوا على الكورنيش.

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وذكر موقع "فيتو" أن الملك فؤاد وعلى خطى والده الملك فاروق، جلس في مقهى فاروق الشهير ببحري حيث كان يُستقبل الملك فاروق وحاشيته عند نزوله في قصر رأس التين.

وأفاد بأن ملك مصر السابق جلس وسط رواد المقهى واستقبله أصحاب المقهى وقدموا شرحا لصور فاروق داخل المقهى وسبب تسميتها، كما قاموا بإهدائه درع شكر له.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فؤاد الثاني أبدى سعادته بتخصيص ركن بالمقهى باسمه، مشيدا بأنه لازال هناك من يتذكره ويتذكر الأسرة العلوية التي حكمت مصر لسنوات.

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كما أدى الملك فؤاد وأسرته زيارة لقصر رأس التين ببحري وتناول وجبة الغداء بالمكان بعد جولة استعاد خلالها ذكرياته وذكريات العائلة المالكة.

وزار فؤاد الثاني أيضا قصر المنتزه ومنطقة حدائق المنتزه والتقط صورا التذكارية وتحدث عن ذكرياته فيه وعن التغيير في المنطقة، كما قام بزيارة لمكتبة الإسكندرية.

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/ vetogate

/ vetogate

ومن المقرر أن يزور الملك فؤاد الثاني استاد الإسكندرية يوم الخميس ويقوم بجولة في المقصورة الملكية والمكتب الملكي ومنطقة افتتاح الملعب الذي توجد فيه اللوحة الرخامية ومقتنيات ملكية أخرى.

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المصدر: "فيتو"