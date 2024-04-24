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ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية!

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ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية!
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أجرى ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني، يرافقه ابنه الأمير محمد علي وزوجته زيارة لقصر المتنزه الملكي خلال جولة يجريها بمحافظة الإسكندرية.

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وحرص الملك فؤاد الثاني وأفراد العائلة يرافقهم ماجد فرج المتحدث الرسمي باسم الملك السابق، على التجول في أروقة القصر الملكي والتقاط الصور التذكارية.

والملك أحمد فؤاد الثاني هو ابن الملك فاروق الأول من زوجته الثانية الملكة ناريمان، وهو أحد أفراد أسرة محمد علي العلوية.

حكم الملك فؤاد الثاني رسميا باعتباره آخر ملوك مصر والسودان من 26 يوليو 1952 وحتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 عندما تم خلعه.

المصدر: RT

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