الديوان الملكي: دخول العاهل السعودي إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، في بيان أن خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

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وجاء في البيان: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".

وكان الملك سلمان ترأس أمس الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء في جدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، التي أشارت إلى المجلس أكد مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: RT+ WAS