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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة (صورة)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة (صورة)
RT / IDF
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد شمال قطاع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الثلاثاء عن مقتل ضابط شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن الضابط الذي لقي مصرعه برتبة لواء ويدعى سالم الخريشات ويبلغ من العمر 42 عاما، وأفاد بأنه ينتمي إلى "فرقة غزة".

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة (صورة)

ونشرت الدفاع الإسرائيلية صورة للضابط على موقعها الرسمي.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة (صورة)
/ IDF

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 606 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات لليوم الـ200 من الحرب في قطاع غزة.

المصدر: RT + i24

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