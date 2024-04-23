الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الثلاثاء عن مقتل ضابط شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن الضابط الذي لقي مصرعه برتبة لواء ويدعى سالم الخريشات ويبلغ من العمر 42 عاما، وأفاد بأنه ينتمي إلى "فرقة غزة".

ونشرت الدفاع الإسرائيلية صورة للضابط على موقعها الرسمي.

/ IDF

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 606 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات لليوم الـ200 من الحرب في قطاع غزة.

المصدر: RT + i24