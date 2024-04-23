فريق سيف الإسلام القذافي السياسي: نستغرب صمت السفارات الغربية في ليبيا على اعتقال الشيخ علي أبوسبيحة

أعرب فريق المصالحة عن المترشح الرئاسي للانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي في بيان يوم الثلاثاء عن استغرابه من صمت السفارات الغربية في ليبيا على اعتقال الشيخ علي أبوسبيحة.

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وأفاد فريق المصالحة في بيان بأن أبوسبيحة شيخ مشائخ الجنوب بالإضافة إلى عضويته في اللجنة العليا للمصالحة الوطنية التي تعمل تحت إشراف المجلس الرئاسي برعاية الاتحاد الإفريقي.

وذكر في بيانه أن كل السفارات الغربية تتجاهل عملية الاعتقال التي استهدفت شيخا تجاوز عمره الـ 80 عاما يعمل على لم شمل الليبيين وتحقيق المصالحة.

وشدد على أن هذا التجاهل بسبب موقفه الداعم لسيف الإسلام القذافي وبيان الزنتان الذي طالب بإجراء انتخابات غير إقصائية.

وجدد فريق المصالحة على استنكار عملية اعتقال الشيخ علي أبوسبيحة وطالب بالإفراج عنه بشكل فوري ومحاسبة الفاعلين.

RT

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كما دعا كل الأطراف المعنية بمسار المصالحة في ليبيا للتدخل من أجل الإفراج عن الشيخ أبوسبيحة.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد قالت إن رئيس فريق المصالحة التابع لسيف الإسلام القذافي اعتقل لتأييده بيان مكونات الزنتان الداعي لتشكيل حكومة واحدة وإجراء الانتخابات وعدم إقصاء سيف الإسلام القذافي.

وذكرت قناة "الجماهيرية" الليبية أنه تم أيضا اعتقال زكريا علي أبوسبيحة نجل الحاج علي أبوسبيحة، بعد ساعات من اعتقال والده.

جدير بالذكر أن القوى الاجتماعية والعسكرية والأمنية بمدينة الزنتان غربي ليبيا أعلنت خلال عرض عسكري مهيب دعمها لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT