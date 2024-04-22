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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يستعرض آليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع روسيا (صور)

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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يستعرض آليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع روسيا (صور)
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية تجمع العلم الروسي والليبي
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عقدت لجنة التواصل الليبية الروسية المشتركة بالمجلس الليبي الاثنين، اجتماعا ثنائيا لاستعراض آليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع روسيا.

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وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عقد الاجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد مع مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مفتاح التيح.

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يستعرض آليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع روسيا (صور)
RT

وذكر المكتب أن اجتماع لجنة التواصل الليبية الروسية الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس "تطرق إلى العلاقات الليبية الروسية والمعاهدات المبرمة بين البلدين، واستعراض آليات تفعيلها وسبل توحيد الجهود من أجل العمل على تعزيز العلاقات وتطويرها مع الجانب الروسي".

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يستعرض آليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع روسيا (صور)
RT

وعقدت لجنة التواصل الليبية - الروسية في المجلس الأعلى للدولة، اجتماعها الأول برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد في 19 ديسمبر 2023، وجرى خلاله تقديم إحاطة عن زيارة وفد المجلس روسيا ووضع بنود نظام العمل الداخلي للجنة وآليات التواصل مع الجهات المختصة وفقا للمهام المناطة باللجنة.

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يستعرض آليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع روسيا (صور)
RT

وجاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح عرضه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على رئيس مجلس الدوما الروسي في موسكو فياتشيسلاف فولودين الذي وافق عليه، مؤكدا الحاجة إلى البحث عن أشكال جديدة وأكثر فعالية للتعاون، وفق مجلس الدوما.

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يستعرض آليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع روسيا (صور)
RT

المصدر: RT

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