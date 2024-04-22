الكشف عن السبب في حالات وفاة 84% من سكان مصر

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، نعمة عبد، إن الأمراض غير السارية تتسبب في حوالي 84% من الوفيات في مصر.

وأضاف: "إن صحة الأفراد لا تعتمد فقط على مجموعة العوامل البيولوجية المترابطة التي تشمل الأبعاد الجسدية والعقلية والنفسية، بل إنها تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك حيث إنها تتأثر بشدة بالمحددات البيئية، والسلوكية، والاجتماعية والاقتصادية. ومنظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم الحكومات في تهيئة المناخ لبيئة صحية والعمل على خفض التعرض لعوامل الخطورة التي تؤدي الى الأمراض غير السارية والإصابات.

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وسيتولى بنك الطعام المصري توفير أغذية صحية مع مراعاة معايير سلامة الغذاء، وتشغيل المقصف المدرسي وتقديم أنشطة تفاعلية لتعزيز الرسائل الصحية بشكل مبسط وجذاب في المدارس المختارة، وذلك ضمن برنامج "التغذية المدرسية" للبنك، والذي يعد أحد أهم برامج محور الوقاية من انتشـار سـوء التغذية بين الأطفال حديثي الولادة والأطفال البالغين حتى عمر 12 سنة مـن خـلال التحـول مـن السياسـات العلاجية إلى الأنشـطة الاحترازيـة التـي تهـدف إلى الحـد مـن احتماليـة انعدام الأمن الغذائي.

من جانبه قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن البنك حرص على المشاركة في مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية، لتطابق أهدافها الاستراتيجية مع برنامج "التغذية المدرسية" لبنك الطعام، والذي يهدف إلى توفير وجبـات مدرسـية صحية وآمنة للأطفال بما يسهم في تلبيـة الاحتياجات الغذائية الأساسية للنشء والحد من سوء التغذية، ويساعدهم على النمو بشكل أفضل وكذلك تنمية عادات صحية على المدى الطويل، كما ينعكس على تفوقهم الدراسي بالإضافة إلى كسب مهارات حياتية.

المصدر: اليوم السابع