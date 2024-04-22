 
مباشر

لبنان.. حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين

أخبار العالم العربي

لبنان.. حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xeiv

شب حريق كبير داخل مخيم للنازحين السوريين في مدينة زحلة في محافظة البقاع في لبنان.

وقد توجهت فرق الدفاع المدني من المراكز كافة، لتقديم المساندة والدعم لإخماد الحريق، دون أن ترد أي معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، ولم يتم الكشف عن سبب الحريق.

وشهد لبنان خلال الفترة الأخيرة دعوات لترحيل اللاجئين السوريين بعد مقتل مسؤول في حزب "القوات" باسكال سليمان وتوقيف سوريين مشتبه بتورطهم في تنفيذ الجريمة.

وطالب شبان في منطقة برج حمود، السوريين بإخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل، محذرين من أنه "أعذر من أنذر".

وفي المنطقة نفسها وقبل أيام انتشرت عدة مقاطع مصورة تظهر تعرض اللاجئين السوريين للضرب من قبل مجموعة من الشبان قيل أنهم تابعون لحزب "القوات".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا