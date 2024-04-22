لبنان.. حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين

شب حريق كبير داخل مخيم للنازحين السوريين في مدينة زحلة في محافظة البقاع في لبنان.

وقد توجهت فرق الدفاع المدني من المراكز كافة، لتقديم المساندة والدعم لإخماد الحريق، دون أن ترد أي معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، ولم يتم الكشف عن سبب الحريق.

فيديو جديد لحريق مخيّم النازحين السوريين على اوتوستراد #زحلةpic.twitter.com/M3VFqNmppv — موقع البهاء - albahaasite (@albahaasite) April 22, 2024

وشهد لبنان خلال الفترة الأخيرة دعوات لترحيل اللاجئين السوريين بعد مقتل مسؤول في حزب "القوات" باسكال سليمان وتوقيف سوريين مشتبه بتورطهم في تنفيذ الجريمة.

وطالب شبان في منطقة برج حمود، السوريين بإخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل، محذرين من أنه "أعذر من أنذر".

وفي المنطقة نفسها وقبل أيام انتشرت عدة مقاطع مصورة تظهر تعرض اللاجئين السوريين للضرب من قبل مجموعة من الشبان قيل أنهم تابعون لحزب "القوات".

المصدر: RT