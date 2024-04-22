لبنان.. حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين
شب حريق كبير داخل مخيم للنازحين السوريين في مدينة زحلة في محافظة البقاع في لبنان.
وقد توجهت فرق الدفاع المدني من المراكز كافة، لتقديم المساندة والدعم لإخماد الحريق، دون أن ترد أي معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، ولم يتم الكشف عن سبب الحريق.
بالفيديو- #حريق كبير في مخيّم للنازحين السوريين على اوتستراد #زحلةpic.twitter.com/HAzsaTXALY— kataeb.org (@kataeb_Ar) April 22, 2024
️اندلاع #حريق كبير في #مخيم للـ #نازحين#السوريين في #زحلةpic.twitter.com/32rzw1fczP— Lebanon Debate (@lebanondebate) April 22, 2024
فيديو جديد لحريق مخيّم النازحين السوريين على اوتوستراد #زحلةpic.twitter.com/M3VFqNmppv— موقع البهاء - albahaasite (@albahaasite) April 22, 2024
وشهد لبنان خلال الفترة الأخيرة دعوات لترحيل اللاجئين السوريين بعد مقتل مسؤول في حزب "القوات" باسكال سليمان وتوقيف سوريين مشتبه بتورطهم في تنفيذ الجريمة.
وطالب شبان في منطقة برج حمود، السوريين بإخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل، محذرين من أنه "أعذر من أنذر".
وفي المنطقة نفسها وقبل أيام انتشرت عدة مقاطع مصورة تظهر تعرض اللاجئين السوريين للضرب من قبل مجموعة من الشبان قيل أنهم تابعون لحزب "القوات".
المصدر: RT