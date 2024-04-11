لبنان.. ضرب ودعوات لترحيل السوريين بعد مقتل مسؤول في حزب "القوات" (فيديوهات)

عاد ملف النزوح السوري الى الواجهة من جديد في لبنان بعد مقتل مسؤول في حزب "القوات" باسكال سليمان وتوقيف سوريين مشتبه بتورطهم في تنفيذ الجريمة.

وبعد كشف خيوط الجريمة التي تمت ضمن الأراضي اللبنانية واستكملت بنقل جثته إلى الداخل السوري بعد خطفه من قبل عصابة لسرقة السيارات معظم أفرادها من السوريين عصر الأحد الماضي، انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض لاجئين سوريين إلى حملات اعتداء وضرب من قبل مواطنين غاضبين.

وأظهر أحد المقاطع اعتداء لبنانيين على لاجئ سوري في بلدة طبرجا الساحلية بضرب وحشي كسر أعضاءه.

وقال الشخص الذي نشر الفيديو إن العامل كان عائدا إلى منزله من عمله كعامل يومي مع كيس هدايا صغير لأطفاله بمناسبة عيد الفطر، فباغتته مجموعة أشخاص وانهالت عليه ضربا، فيما وقف آخر بعيدا يصور ما يجري دون تحريك أي ساكن.

In the village of Tabarja in Lebanon, a Syrian refugee is subjected to a brutal assault by criminals. The Syrian refugee had returned from his work as a daily laborer, eagerly awaited by his children to bring them some gifts for Eid al-Fitr. However, he returned with his body… pic.twitter.com/9v8O9AcKsp — Hasan Jneed (@Hasan_Jneed) April 10, 2024

كما انتشر فيديو آخر يظهر عدد من الشبان يستقلون الدراجات النارية في منطقة برج حمود، مطالبين عبر مكبرات الصوت السوريين بإخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل نهار الجمعة، حيث قال أحد الشبان عبر مكبر الصوت: "إلى جميع السوريين في برج حمود إخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل يوم الجمعة وقد أعذر من أنذر".

لبنانيون يمهلون اللاجئين السوريين 48 ساعة لإخلاء المنازل والمحال التجارية في منطقة برج حمود في لبنان#باسكال_سليمانpic.twitter.com/BcQ0hK7qRY — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) April 10, 2024

بيان تحذيري صادر عن أهالي برج حمود والنبعة للسوريين بمغادرة المنطقة فوراً ⚠️



لن ننتظر دولة ميتة يحكمها فاسدون، انطلقت موجة الشعب لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري ✊🏻#ترحيل_النازحين_السوريين#لبنان_للبنانيينpic.twitter.com/zPRsdLqiiM — ‏الحملة الوطنية لمواجهة التوطين السوري (@961dotcom) April 8, 2024

وقد امتنعت بلدية برج حمود عن التعليق على المقطع المصور، واكتفت بالقول، لموقع "الجديد"، إن البلدية على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية لضبط الأمن في محاولة تجنّب حصول أي إضطرابات في الشارع، وأن نهار الغد سيشهد إصدار بيان تعلن خلاله موقفها والتدابير المرتقبة التي ستتخذها.

وفي المنطقة نفسها وقبل أيام انتشرت عدة مقاطع مصورة تظهر تعرض اللاجئين السوريين للضرب من قبل مجموعة من الشبان قيل أنهم تابعون لحزب "القوات".

هذا الفيديو اليوم لمجموعة تابعة لـ (جعجوع القوات) تضرب وتسحل سوري في منطقة برج حمود / لبنان ..

مئات المرات تكرر هذا المشهد اللاآدمي .. ونحن نتابعه في غُبن وحمق .. وننتظر بيأس لمن يأخذ بحقهم ..

لانعتب كثيرا على هؤلاء السقطة .. بل عتبنا على بلادنا التي رأت وأدارت ظهرها لنفس المشهد… pic.twitter.com/nk5ZVtfaGr — عُلا شفيع (@shafiee_ola) April 8, 2024

كما انتشر بيان صادر عن أبناء وأهالي الأشرفية والجوار يطالب السوريين المقيمين في المنطقة بوجوب المغادرة قبل يوم الجمعة المقبل.

بيان عن أهالي الأشرفية يطلب فيه من السوريين مغادرة مناطقهم فوراً وعدم العودة اليها



مر ١٣ سنة على استقبال السوريين وإكرامهم وتكاثرهم حتى اصبحوا يوازون عدد سكان لبنان، نتمنى عالأمن العام تحضير الباصات لنقل السوريين الى المصنع وعلى حسابهم #ترحيل_النازحين_السوريين#لبنان_للبنانيينpic.twitter.com/8mxByUDP1z — ‏الحملة الوطنية لمواجهة التوطين السوري (@961dotcom) April 10, 2024

وكان وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قال قبل أيام إن "مقتل سليمان على أيدي عصابة من المواطنين السوريين يشير إلى الحاجة إلى تقييد عدد اللاجئين الذين يدخلون البلاد من سوريا المجاورة".

المصدر: RT