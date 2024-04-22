لبنان.. عملية خطف على "تيك توك" مقابل فدية

تمكنت عصابة في لبنان بإعلان زائف عبر "تيك توك" من اختطاف شاب سوري منذ نحو عشرين يوما، في محاولة للحصول على فدية، مهددين بقتله في حال امتناع ذويه عن دفع 25 ألف دولار.

وحسب المعلومات فقد انتشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل كان الخاطفون أرسلوها لذوي شاب السوري محمد عماد الخلف، تظهر تعذيب الشاب وصعقه بالكهرباء وتعريته وضربه بوحشية.

وحسب أحد الأقارب، فإن "محمد استدرج من قبل عصابة أوهمته عبر تطبيق "تيك توك" أنها ستؤمن له السفر إلى ألمانيا مقابل 7500 دولار أمريكي يدفعها بعد وصوله إلى أوروبا".



ولفت إلى أنه قبل قرابة العشرين يوما تلقى اتصالا من أحد الأشخاص يخبره بالحضور إلى شارع وأن يجلب معه جواز سفره، كإجراء أخير لإتمام أوراق السفر قبل توجهه إلى ألمانيا، ومنذ ذاك اليوم، اختفى محمد وأصبح بيد العصابة".



وبعد يومين على اختفائه، تلقت العائلة مقاطع مصورة من رقم هاتفه وعبر حسابه على تطبيق Messenger تظهر تعرضه للتعذيب، وطلب الخاطفون مبلغ 25 ألف دولار لإطلاق سراحه وإلا سيقتل إذا لم نتجاوب مع مطلبهم ضمن المهلة المحددة".



إلى ذلك، أوضح قريبه أن المفاوضات مع الخاطفين مستمرة، قائلا "استطعنا عبر وسطاء من منطقة وادي خالد في عكار شمال لبنان تخفيض المبلغ إلى 10 آلاف دولار بدل 25 ألفا سنؤمنها من الأقارب والأصدقاء، ووعدنا بإطلاق سراحه يوم غد الثلاثاء ما لم يطرأ أمر ما".

وأفادت المعلومات بأن الرأس المدبر لعصابة خطف اللاجئين السوريين يدعى ش.ع وهو يدير مع أفراد العصابة من لبنانيين وسوريين عمليات الخطف على أنواعها منها أخيرا عبر تطبيق "تيك توك"، بالإضافة الى تهريب الاشخاص من والى لبنان وسوريا، وهم معروفون بأنهم عصابة "أسياد الحدود" بين لبنان وسوريا".

المصدر: "ليبانون 24"