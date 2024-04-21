الحزن ليس مجالا للتريند .. وزير الأوقاف يعلق على ما جرى في جنازة السعدني
Globallookpress
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أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن احترام خصوصية الناس في حياتهم الخاصة ولا سيما في أحزانهم أمر إنساني يجب الحفاظ عليه ولا ينبغي أن يكون مجالا "للترند" بأي حال.
يأتي تصريح الوزير بعد المشادة التي وقعت بين الفنان أحمد السعدني وبعض المصورين أثناء تشييع جنازة والده من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وتوفي الفنان القدير صلاح السعدني، ظهر الجمعة الماضية، بعد مشوار حافل قدم خلاله العديد من الأعمال التلفزيونيّة والسينمائية والتي تعد علامة في تاريخ الفن المصري.
وشيعت جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الواحات.
المصدر: مصراوي