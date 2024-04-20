قريبه يكشف.. كيف دخل صلاح السعدني عالم التمثيل؟

أوضح الكاتب والصحفي المصري أكرم السعدني، نجل شقيق الفنان الراحل صلاح السعدني سبب دخول عمه إلى مجال التمثيل، مؤكدا أنه كان يعشق التمثيل وجاءته الفرصة في موقف محرج خلال عرض مسرحي.

وقال أكرم السعدني، نجل الكاتب الساخر محمود السعدني، في قناته على يوتيوب "سعدنيات" التي يؤرخ فيها لحياة والده: "حينما غاب أحد الممثلين في الرواية المسرحية التي كتبها الراحل الساخر محمود السعدني بعنوان "عزبة بنايوتي"، وكانت من إخراج الراحل عبد الرحمن الخميسي على أحد مسارح القاهرة، وكان وقتها الراحل صلاح السعدني في المرحلة الثانوية، وكان يعشق التمثيل ويذهب مع شقيقه كل يوم لحضور بروفات المسرحية مع الممثلين وحفظ المسرحية عن ظهر قلب".

وأضاف: "أحد الممثلين غاب عن حضور المسرحية لعذر ما، وكانت قد بدأت المسرحية عروضها ووجد عبد الرحمن الخميسي أنه هناك موقف محرج للمسرحية يمكن أن يتوقف عرضها بسبب غيابه ولا بديل عن وقف المسرحية إلا أن يكون هناك من يحفظ الدور ووجد الشاب وقتها صلاح السعدني فرصة في التمثيل بديلا عن الفنان الراحل أبوالفتوح عمارة الذي غاب عن العرض، وكان قد أذهل الجميع بحفظه للمسرحية كلها بكل أدوارها، وأكد الشاب صلاح السعدني وقتها للراحل عبد الرحمن الخميسي أنه يستطيع القيام بدور أبوالفتوح عمارة وليس فقط الدور ولكنه أدهشه بحفظه لحركة الممثل أيضا على خشبة المسرح فقام بإعطائه الدور لإنقاذ الموقف".

وأردف: "الراحل عبدالرحمن الخميسي فوجىء بآداء عبقري للفنان الراحل صلاح السعدني أبهره، مما جعله يطلب من شقيقه الأكبر ومؤلف الرواية المسرحية محمود السعدني أن يترك شقيقه صلاح يستمر في آداء دور أبوالفتوح عمارة نظرا لبراعته في تمثيل دور الممثل الغائب لكن وجد رفضا شديدا من الكاتب الساخر محمود السعدني أن يقوم شقيقه بالتمثيل وقتها لإن التمثيل سيلهيه عن استكمال دراسته".

وعن رحلة صلاح السعدني في عالم التمثيل، أشار إلى أن عمه الراحل "بدأ عالم التمثيل في مدرسة السعيدية الثانوية وأكمل حبه للمسرح في كلية الزراعة بعد أن تعرف على الفنان عادل إمام والراحل سعيد صالح وكونوا صداقة فنية امتدت سنينا".

وفارق الفنان القدير صلاح السعدني الحياة صباح أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما.

المصدر: "المصري اليوم"