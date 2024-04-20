موريتانيا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

أصدرت الرئاسة الموريتانية مرسوما يحدد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث ستنظم الدورة الأولى من الانتخابات في 29 يونيو.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر يوم أمس الجمعة تم استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبحسب نص المرسوم "تتم دعوة هيئة الناخبين يوم السبت 29 يونيو 2024، وفي حالة شوط ثان يوم السبت 13 يوليو 2024، وحدد الجمعة 14 يونيو المقبل موعدا لانطلاق الحملة، على أن تختتم يوم الخميس عند منتصف ليل 27 من الشهر نفسه".

كما أكد أن "الاقتراع يبدأ عند الساعة السابعة صباحا ويختتم عند الساعة السابعة مساء".

ويتوقع أن يترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الانتخابات، إذ يسمح الدستور بالترشح لولايتين رئاسيتين.

وحتى صباح السبت، أعلنت عدة شخصيات سياسية عزمها خوض السباق الرئاسي، فيما لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية مرشحيها بعد.

إقرأ المزيد

المصدر: RT + "صحراء ميديا"