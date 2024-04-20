الحكومة المصرية تصدر قرارا يتعلق بالكنائس

اتخذت الحكومة المصرية من خلال التنسيق بين عدة وزارات، قرارا يتضمن وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال احتفالات المسيحيين بـ"عيد القيامة".

وأفاد المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه "تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات".

وفي هذا السياق، توجه، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالتهنئة "للأخوة الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد"، متمنيا "دوام التقدم لمصرنا الحبيبة، في مختلف المجالات".

ويعد "عيد القيامة" أحد أهم الأعياد المسيحية، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، عقب انتهاء الصوم الكبير، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024.

المصدر: RT