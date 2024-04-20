قميص أشهر أندية مصر يثير تفاعلا كبيرا خلال الهجوم على حشود إسرائيلية (فيديو)

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر استهداف المقاومة الفلسطينية حشودا إسرائيلية شرق محافظة الوسطى، بقميص أحد أعرق الأندية المصرية، ما تسبب في ضجة كبيرة بمصر.

وأظهر الفيديو لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" حشودا إسرائيلية، يوم أمس "ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

مجاهدي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى يرتدون قميص نادي الزمالك المصري خلال قصفهم حشودًا لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة 🇪🇬🇵🇸



المقاومة الفلسطينية تتفاعل مع شعوب الأمة في كل شيء pic.twitter.com/kOR0mwvlVn — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) April 19, 2024

وحقق الفيديو الذي لا يتعدى الخمس عشرة ثانية، وتداوله آلاف المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشره.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو قصف إسرائيل بقميص النادي الملكي المصري، وقاموا بربطه بفيديو سابق هاجم فيه التلفيزيون الإسرائيلي مشجعي الفارس الأبيض لدعمه غزة ورفضه رعاية كوكولا للنادي كونها شركة تدعم الجيش الإسرائيلي.

ونشر حساب "الزمالك المصرى 1911" على "فيسبوك" المقطع معلقا: "فخر وشرف مابعده شرف ان يرتدي خير اهل الارض واهل الرباط والجهاد تيشيرت الزمالك اثناء العمل والدفاع عن الارض والدين".

وعلق أحد رواد الموقع: "نادي الزمالك نادي الكرامة والوطنية رفض أن تكون شركة كوكاكولا الراعي الرسمي له كما فعل غيره على الرغم من الاغراءات المالية ولكن المسألة دين ومبدأ وقيم وأخلاق ولهذا شرف للزمالك أن يرتدي المقاومة فانلة الزمالك".

ورأى رواد آخرون بأنه "لو كانت التفاهة دي على بالهم ما كانوش بقوا كده، لا فيه حاجة اسمها زمالكاوي ولا فيه حاجة اسمها أهلاوي".

بينما كتب أحد الناشطين على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "شرف لنا كزملكاويه ان المقاومه ترتدي زى الزمالك .. زاد الزمالك قيمة وقامة".

المقاومة الفلسطينية ترتدي تيشرت فريق الزمالك المصري أثناء إطلاق رشقة صاروخية من غزة تجاه اراضينا الفلسطينية المحتلة 🇵🇸 pic.twitter.com/K2QocOylrx — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) April 19, 2024

وعلق ناشط آخر: "يتشرف الزمالك اليوم، هنيئا له، فقد ذكرته المقاومة في قلب طوفان الاقصى".



المصدر: RT