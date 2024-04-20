وفاة رائد الفضاء السوري محمد فارس

أعلنت المعارضة السورية، أمس الجمعة، وفاة رائد الفضاء السوري اللواء محمد فارس، في مستشفى بمدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل أيام.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مقربين من عائلة رائد الفضاء الراحل تأكيدهم نبأ وفاة فارس بعد تعرضه لأزمة قلبية في أواخر شهر رمضان.

ومحمد فارس (من مواليد حلب عام 1951) أول رائد فضاء سوري وثاني رائد فضاء عربي بعد السعودي سلطان بن سلمان، ونال شهرة كبيرة على الصعيد السوري والعربي والدولي بعدما صعد إلى الفضاء في رحلة مشتركة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.

وانتقل للعيش في تركيا مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011، ومنحته أنقرة الجنسية التركية في وقت لاحق.

المصدر: "الأناضول"