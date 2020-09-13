تركيا تمنح جنسيتها لرائد الفضاء السوري الوحيد

منحت أنقرة الجنسية التركية لمحمد فارس رائد الفضاء السوري، الذي انتقل للعيش في تركيا مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وقال فارس في حديث لوكالة "الأناضول" التركية إنه يحب تركيا وسيواصل العيش فيها حتى بعد انتهاء الحرب في سوريا، لافتا إلى أنه يعمل حاليا على تقديم دروس في الجامعات التركية حول الفضاء وعلم الفلك.

وأكد في حوار مع قناة TRT الإخبارية التركية، أنه بات بإمكانه نقل خبراته وتجاربه في مجال علم الفضاء إلى الشباب التركي، والعمل لصالح تركيا في هذا المجال.

محمد فارس من مواليد حلب عام 1951 ويلقب بـ"آرمسترونغ العرب"، إذ كان أول سوري وثاني عربي يصعد إلى الفضاء، بعد رائد الفضاء السعودي سلطان بن سلمان.

المصدر: وكالات