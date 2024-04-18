رئيس الأركان الجزائري: بلادنا في أشد الحرص على قرارها السيادي

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال استقباله لرئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" الأميرال روب باور، أن الجزائر تحرص شديد الحرص على قرارها السيادي.

واستقبل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي الأميرال روب باور، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحضر اللقاء كل من قادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني.

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وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، أن "التعاون بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي مكن من إرساء شراكة مثمرة بين الطرفين وخلق ديناميكية للتشاور والحوار".

وأشار إلى أن "التعاون العسكري بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي عرف تطورا نوعيا سواء على مستوى الحوار والتشاور أو على المستوى العلمي".

كما شدد الفريق أول شنقريحة أن "الجزائر الفخورة بماضيها والغيورة على مستقبلها تحرص شديد الحرص على قرارها السيد وبسط سيادتها كاملة غير منقوصة على كامل إقليمها الوطني".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية