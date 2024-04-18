اليمن.. سيول وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية تضرب حضرموت (فيديوهات)

شهدت محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن تأثيرات سلبية بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، حيث حذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من احتمالية حدوث انهيارات صخرية.

وأفادت مصادر محلية بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة تسببت في فيضانات وسيول في بعض المناطق، مما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والممتلكات.

كما أغرقت السيول عدة مناطق وجرفت عشرات السيارات، وقطعت خطوط الطرق الرئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية، إضافة إلى الطريق الدولي المؤدي إلى سلطنة عمان.

♦الامطار الغزيرة تجرف الممتلكات وتخرب البنية التحتية في محافظة #حضرموت..

نسأل الله السلامة لإخواننا في محافظة حضرموت ، فتهديد المنخفض الجوي لايزال على وادي حضرموت و المهرة قائما #منخفض_جوي#منخفض_المطيرpic.twitter.com/DP13NPVylO — سالم ربيح (@SalemRopp) April 18, 2024

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تدفق السيول في عدد من شوارع وأحياء مديريات الوادي بالمحافظة.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أمر محافظ حضرموت بتعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة اليوم الخميس، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.

السلطات المحلية في حضرموت تعلق الدراسة غدا الخميس جراء تدفق السيول في الأودية، وشوارع مدينة المكلا تغرق بفعل الأمطار الغزيرة متأثرة بالمنخفض الجوي الذي ضرب دول مجلس التعاون. pic.twitter.com/XCWj1Wf75L — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) April 17, 2024

شكلها الحاله انتقلت الى حضرموت الله يستر عليهم pic.twitter.com/1JYzpclhQ0 — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) April 17, 2024

كما توقع مركز الإنذار المبكر هطول أمطار غزيرة في الساعات القادمة على مناطق المحافظة الشرقية، مما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الصخرية.

وحذر المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية، ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

حضرموت

ما يمدي نحط توقعاتها pic.twitter.com/POVthPpSwZ — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) April 17, 2024

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، وتساقط حبات البرد، ومن التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

المصدر: RT