الإمارات.. مصرع رجل سبعيني في رأس الخيمة جرفت مياه السيول مركبته (فيديوهات)

لقي مواطن في العقد السابع من عمره مصرعه بعد أن جرفت مياه السيول مركبته إثر دخوله وادي اصفني الواقع ضمن حزام المناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة بالإمارات.

وأعربت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن "خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد".

وأشارت شرطة رأس الخيمة في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن الحادثة المؤسفة وقعت عندما حاول المواطن دخول الوادي بمركبته بالرغم من قوة جريان المياه وارتفاع منسوبها الناجم عن تواصل تساقط مياه الأمطار الغزيرة منذ ساعات الفجر الباكر من يوم الثلاثاء على مختلف إمارات الدولة".

وأضافت أنه "فور تلقي البلاغ تم توجيه الفرق المختصة للمكان وانتشال جثمان المواطن وتسليمه لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة".

وفاة مواطن انجرفت مركبته في وادي اصفني برأس الخيمة pic.twitter.com/VbZ2FirEG8 — شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) April 16, 2024

وأهابت شرطة رأس الخيمة بالمواطنين "البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة مع أهمية الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وعدم المجازفة بأي شكل من الأشكال بالدخول إليها، وذلك حفاظا على سلامتهم في ظل استمرار الحالة الجوية المطيرة التي تشهدها معظم مناطق الدولة".

قطاعات رأس الخيمة تواصل العمل في مختلف مناطق الإمارة pic.twitter.com/9aXPUoSQyB — شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) April 17, 2024

وشهدت دبي فوضى عارمة أمس واليوم الأربعاء مع استمرار انقطاع طرق رئيسية والطلب من المسافرين عدم الحضور إلى المطار، غداة عاصفة ترافقت مع أمطار بمستوى لم تشهده البلاد منذ 75 عاما وأدت إلى مقتل شخص في إمارة رأس الخيمة.

ولا تزال طرقات كثيرة مغلقة بسبب تجمع مياه الأمطار، وقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات تغمرها مياه السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة في عدة إمارات بالبلاد.

المصدر: RT